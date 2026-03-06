Christine Lagarde incontra al Politecnico gli studenti di Renzo Piano | nessuna contestazione

La presidente della Bce, Christine Lagarde, ha incontrato gli studenti del Politecnico di Milano, dopo aver visitato Roma e Bologna. L’evento si è svolto senza contestazioni e ha visto la partecipazione di numerosi studenti. La visita si è conclusa con un breve intervento prima della partenza. La Lagarde ha lasciato il campus milanese senza ulteriori incidenti o polemiche.

Milano, 6 marzo 2026 – Dopo Roma e Bologna, la presidente della Bce, Christine Lagarde ha concluso a Milano il suo tour in Italia. Nella giornata odierna Lagarde si è recata presso il Politecnico per un incontro a porte chiuse con gli studenti del laboratorio dell'Arte del Costruire di Renzo Piano. L'appuntamento si svolge nelle aule della Fondazione Renzo Piano che si trova all'interno del Campus del Politecnico di Milano di Piazzale Leonardo, nella palazzina denominata 'Nave'. Al suo arrivo Lagarde è stata accolta da Piano con un lungo abbraccio. L'arrivo della presidente della Bce, Christine Lagarde, al Politecnico Nessuna contestazione a Milano L'area è presidiata da un servizio d'ordine discreto e non si registrano per ora episodi di contestazione.