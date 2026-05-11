Mattarella a Milano | ‘L’ascolto è lo strumento per la pace

Il presidente della Repubblica è stato a Milano, dove ha parlato dell'importanza dell'ascolto come strumento per promuovere la pace. Durante l'intervento, ha sottolineato come l'attenzione alle voci diverse possa contribuire a rafforzare la stabilità democratica. Nel frattempo, si sono approfonditi temi legati agli errori nei progetti e alla loro influenza sulla stabilità, così come le riflessioni dell'architetto sulla funzione del dubbio nel processo di progettazione.

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? Punti chiave Come può l'errore di un progetto influenzare la stabilità democratica?. Perché Renzo Piano considera il dubbio un metodo di progettazione?. Cosa lega la bellezza architettonica alla risoluzione dei conflitti internazionali?. Come può l'ascolto trasformare la gestione delle periferie sociali?.? In Breve Incontro al Politecnico con l'archistar e senatore a vita Renzo Piano.. Dialogo con circa 20 studenti universitari sul valore dell'errore e della conoscenza.. Riflessioni sulla ricostruzione del Teatro alla Scala dopo i bombardamenti della Seconda guerra mondiale.. Piano propone il rammendo delle periferie per sanare le fratture sociali urbane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mattarella a Milano: ‘L’ascolto è lo strumento per la pace ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mattarella: “Missioni Onu ultimo strumento per la pace. Diritto indebolito impone resilienza delle istituzioni”Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha salutato una rappresentanza dell’Esercito in occasione del 165simo anniversario della sua... Lo sport come strumento di pace e ’ponte’ tra popoli e realtà diverseEMPOLI La possiamo tranquillamente mettere così: la generazione di mezza età e quella più anziana devono necessariamente affidarsi ai giovani per... Argomenti più discussi: Mattarella alla Fondazione Renzo Piano e alla Scala di Milano; Mattarella a Milano, il saluto agli studenti del Politecnico: L'errore è prezioso per i giovani, coltivate il dubbio; Scala di Milano, Mattarella al concerto degli 80 anni dalla riapertura del teatro; Milano, Fondazione Renzo Piano: visita del Presidente Sergio Mattarella - diretta. Il coraggio di sbagliare è prezioso. Perché, ha spiegato Mattarella con Renzo Piano, nella sede della sua fondazione al Politecnico di Milano, una quantità di scoperte fondamentali che hanno fatto avanzare la conoscenza sono dovute a errori di ricerca x.com Mattarella a Milano, il saluto agli studenti del Politecnico: L'errore è prezioso per i giovani, coltivate il dubbioSalutato dagli studenti affacciati alle finestre, il presidente è arrivato al Politecnico per una lezione speciale con l'archistar Renzo Piano. Poi il tributo agli 80 anni della Scala restaurata dopo ... milanotoday.it