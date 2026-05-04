Mattarella | Missioni Onu ultimo strumento per la pace Diritto indebolito impone resilienza delle istituzioni

Il presidente della Repubblica ha affermato che le missioni delle Nazioni Unite rappresentano l'ultimo strumento a disposizione della comunità internazionale per cercare di risolvere i conflitti. Ha inoltre sottolineato come il rafforzamento delle istituzioni sia necessario a causa del diritto internazionale indebolito, evidenziando la resilienza richiesta alle strutture statali in questo contesto. Queste dichiarazioni sono state pronunciate in un discorso pubblico dedicato alle sfide della pace globale.

Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha salutato una rappresentanza dell’Esercito in occasione del 165simo anniversario della sua costituzione. Il capo dello Stato ha ricordato l’impegno della brigata Sassari nella missione Unifil in Libano, dove i soldati sono “schierati sotto la regia delle Nazioni Unite” e “conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l’ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto”. Quella portata avanti in Libano, ad avviso del Quirinale, è una sorta di esempio di come si possano disinnescare i conflitti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mattarella: “Missioni Onu ultimo strumento per la pace. Diritto indebolito impone resilienza delle istituzioni” Notizie correlate Mattarella ai vertici dell’esercito: “Mondo sempre più fragile impone resilienza delle istituzioni”Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale e scritto un messaggio al Capo di Stato maggiore dell’Esercito, il... Leggi anche: Mattarella: ‘libertà, giustizia e pace guidino le Istituzioni’ Tutti gli aggiornamenti Brigata Sassari, l’encomio di Mattarella: «La loro missione ultimo strumento per la pace in Libano»Il Capo dello Stato in occasione dei 165 anni dalla fondazione dell’Esercito: «Libertà e giustizia bussola etica delle nostre forze armate» ... unionesarda.it Iran, Salvini: Hormuz? Solo con l'Onu, non si va in ordine sparsoMilano, 21 apr. (askanews) - 'Se ci fosse una missione dell'Onu, è un altro paio di maniche, come ci siamo in Libano, come c'eravamo in Kosovo. notizie.tiscali.it