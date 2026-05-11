Quarantacinque anni di amicizia, un Oscar vinto insieme, una casa di produzione fondata in società e ora, per la prima volta, anche una causa legale in comune. Matt Damon e Ben Affleck non smettono mai di fare notizia, nel bene e nel male. L’ultima avventura cinematografica della coppia di amici più celebre di Hollywood si chiama The Rip – Soldi Sporchi, thriller crime disponibile su Netflix dal 16 gennaio 2026. Di cui vi abbiamo parlato qui. Pellicola che ha già collezionato più grane di quanto sia accettabile per un film “normale”. Prima le proteste di un sindaco offeso, poi una denuncia per diffamazione firmata da due agenti di polizia convinti di riconoscersi nei personaggi del film.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Matt Damon e Ben Affleck sono stati denunciati da due agenti della Polizia di Miami per colpa del loro film The Rip: ecco tutta la storia

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