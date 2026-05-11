Due agenti di polizia di Miami hanno intentato una causa contro gli attori Ben Affleck e Matt Damon, accusandoli di essere rappresentati nel film Netflix “The Rip” come corrotti. Il film, un thriller che si ispira a un blitz antidroga avvenuto nel 2016 a Miami Lakes, vede i due attori nei ruoli principali. Gli agenti sostengono che questa rappresentazione sia diffamatoria e chiedono un risarcimento danni.

Il thriller Netflix si chiama The Rip, si ispira a un vero blitz antidroga avvenuto nel 2016 a Miami Lakes, in Florida e i protagonisti sono Matt Damon e Ben Affleck che ora finiranno in tribunale. Il motivo? Alcuni agenti coinvolti nell’operazione reale hanno infatti fatto causa alla casa di produzione dei due attori, Artists Equity, accusando il film di averli rappresentati come poliziotti corrotti. Quello del 2016 a Miami è uno dei più grandi sequestri di denaro nella storia della polizia locale: furono trovati oltre 24 milioni di dollari nascosti dietro una parete falsa. Da quella storia è nato il film diretto da Joe Carnahan, con Damon e Affleck nei panni di due agenti della narcotici di Miami-Dade.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Due agenti di polizia di Miami fanno causa a Ben Affleck e Matt Damon: “Nel film tratto dal blitz antidroga del 2016 ci rappresentano come corrotti”

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Ben Affleck e Matt Damon citati in giudizio dalla polizia di Miami per diffamazione a causa del loro film 'The Rip' reddit