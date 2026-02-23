Materie prime critiche | il costo nascosto della dipendenza europea

L’aumento dei prezzi delle materie prime critiche ha causato un incremento dei costi di produzione per le industrie europee. Questa dipendenza dall’estero, alimentata dalla scarsità di risorse e dalla domanda crescente, grava sui bilanci delle imprese e mette a rischio la stabilità economica. Le aziende devono affrontare costi più elevati per materie prime essenziali, come i metalli rari e i minerali strategici. La questione riguarda direttamente la competitività del settore industriale europeo.

La sicurezza industriale come nuova frontiera della competitività europea. di Giovanni Di Trapani Nel dibattito europeo sulla difesa e sull’autonomia strategica si discute prevalentemente di percentuali di PIL e di spesa militare. È una prospettiva parziale. Il vero nodo economico si trova più a monte: nella disponibilità e nel costo delle materie prime critiche che rendono possibile la produzione industriale avanzata. Nel dicembre 2024 la NATO ha individuato dodici materiali essenziali per la difesa – tra cui alluminio, grafite, terre rare, gallio, tungsteno e litio – evidenziando come un’interruzione delle forniture possa incidere direttamente sulla capacità operativa dell’Alleanza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

L'Europa rischia la dipendenza strategica dalle materie prime: la Corte dei Conti avvisa il 2030L'Europa rischia di non raggiungere l'obiettivo di ridurre la dipendenza dalle materie prime critiche entro il 2030.

