Matera nasce la Farmacia dell’Arte | il progetto di Mimesis

A Matera nasce la Farmacia dell’Arte, un progetto promosso da Mimesis che combina l’arte e il benessere. Il laboratorio utilizza quattro tecniche manuali per favorire il relax e la cura psicologica. La struttura si propone di integrare pratiche artistiche con approcci terapeutici, creando uno spazio dedicato alla cura attraverso l’espressione creativa. L’apertura della farmacia segna un nuovo esempio di iniziativa che unisce cultura e salute.

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? Domande chiave Come può l'arte diventare una cura per il benessere psicologico?. Quali sono le quattro tecniche manuali che animano questo laboratorio?. Chi sono le donne dietro il collettivo creativo Mimesis?. In che modo questo progetto cambierà la cultura sociale di Matera?.? In Breve Inaugurazione prevista mercoledì 13 maggio 2026 in Via Bruno Buozzi 3 a Matera.. Il collettivo Mimesis propone quattro laboratori: Quilling, Cartapesta, Ceramica e Illustrazione.. Progetto sostenuto dalla Cna Matera per valorizzare le competenze artigianali locali.. L'iniziativa mira a contrastare l'isolamento sociale attraverso la cultura partecipativa.. Mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 19, in Via Bruno Buozzi 3 a Matera, il collettivo femminile Mimesis inaugurerà uno spazio culturale denominato Farmacia dell’Arte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, nasce la Farmacia dell’Arte: il progetto di Mimesis ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Matera, nasce il nuovo catalogo: 27 appuntamenti per l’arte 2.0Il tardo pomeriggio di oggi, venerdì 17 aprile 2026, ha la Galleria Arti Visive di via delle Beccherie 41 a Matera animata dal lancio ufficiale del... Matera, l’arte sfida il tempo: nasce REMAIN(S) nei SassiNel cuore pulsante di Matera, tra i vicoli millenari che definiscono l’identità dei Sassi, è stata presentata nel tardo pomeriggio di oggi una mostra...