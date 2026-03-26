Gli studenti insieme in mensa La colazione? Si fa a scuola

Da questa settimana gli studenti possono fare colazione a scuola grazie a un progetto promosso dall’amministrazione comunale e dal gestore della ristorazione scolastica. La colazione comprende cereali, frutta fresca e latticini e viene consumata in mensa. L’iniziativa coinvolge le scuole locali e mira a offrire un servizio alimentare durante l’orario scolastico.

Cereali, frutta fresca e latticini, da questa settimana la colazione si fa a scuola. Riparte in questi giorni, promosso dall’amministrazione comunale, e dal gestore della ristorazione scolastica, Dussmann Service S.r.l, il progetto " Colazione a scuola ": di qui alla fine di maggio sarà portato avanti in tutte le scuole dell’infanzia e elementari gorgonzolesi. L’iniziativa era stata avviata nell’anno scolastico 2022–2023 "e apprezzata da famiglie e studenti - così una nota del comune -. È pensata per promuovere benessere, socialità e corretti stili di vita". La colazione, e questo si sa, rappresenta un momento fondamentale della giornata, soprattutto per i più piccini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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