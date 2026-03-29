Matera | 11 cani salvataggio formano gli studenti

A Matera, tra i vicoli dei Sassi e il centro cittadino, questa mattina si è tenuto un evento formativo che ha coinvolto 11 cani da salvataggio e gli studenti delle scuole locali. L’iniziativa ha visto la partecipazione di cani addestrati a interventi di ricerca e soccorso, accompagnati dai loro istruttori, per illustrare le tecniche di intervento in situazioni di emergenza.

Nel cuore di Matera, tra i vicoli dei Sassi e la modernità del centro cittadino, si è svolta questa mattina un’incontro formativo unico nel suo genere. Gli studenti degli istituti superiori Isabella Morra e Leonardo Da Vinci hanno accolto undici unità cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS), guidate dal responsabile Marco Amedeo Paciotti. L’evento, inserito nel percorso educativo per le nuove generazioni, ha avuto luogo presso l’Istituto Isabella Morra in via Dante, trasformando l’aula magna in uno spazio di apprendimento pratico sul valore della prevenzione e della solidarietà. L’iniziativa assume una risonanza particolare perché coincide con l’ottavo centenario del Transito di San Francesco, che cade proprio nel 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera: 11 cani salvataggio formano gli studenti Articoli correlati Cagliari, il salvataggio di nove cani in difficoltà dopo l’esondazione del Rio PiscinasVigili del fuoco alle prese con i danni causati da pioggia e vento su diverse regioni dell’Italia. Leggi anche: Metal detector e cani antidroga alle fermate dei bus: blitz tra gli studenti diretti a scuola Approfondimenti e contenuti su Matera 11 cani salvataggio formano gli... Temi più discussi: Evento formativo con istruttori della Scuola Italiana Cani Salvataggio - Istituto Isabella Morra - Matera; Abbaiano d’amore…I cani salvavita tra gli studenti dell’IIS Morra-Turi di Matera; Evento formativo con istruttori della Scuola Italiana Cani Salvataggio all'Istituto Isabella Morra di Matera: report e foto. Articoli con argomento: ‘cani da salvataggio’Dalle aule scolastiche alla solidarietà in mare. A Matera, l'Istituto 'Turi-Morra' ha ospitato un'assemblea d'istituto decisamente fuori dal comune: protagonisti gli istruttori e i cani da salvataggio ... trmtv.it Gli studenti incontrano i cani da salvataggio: al Turi-Morra una lezione di vita e solidarietàDalle aule scolastiche alla solidarietà in mare. A Matera, l'Istituto 'Turi-Morra' ha ospitato un'assemblea d'istituto decisamente fuori dal comune: protagonisti gli istruttori e i cani da salvataggio ... trmtv.it Momenti di paura nel pomeriggio di sabato 28 marzo. L’uomo, originario di Matera, avrebbe aggredito il titolare e danneggiato arredi e veicoli prima dell’intervento delle forze dell’ordine - facebook.com facebook A Matera la Polizia sequestra alimenti surgelati per 50mila euro x.com