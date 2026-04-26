Centro Rimpatri a Castel Volturno | A rischio il percorso di rilancio del litorale domizio

Una discussione sulla possibile apertura di un Centro di Permanenza per i Rimpatri a Castel Volturno ha riacceso i dibattiti locali. La decisione riguarda non solo la gestione dei flussi migratori, ma anche il futuro del territorio del litorale domizio, che negli ultimi anni ha affrontato numerose sfide legate allo sviluppo e alla crescita economica. La proposta ha suscitato reazioni tra le autorità, le associazioni e le comunità residenti, mentre si attendono eventuali decisioni ufficiali.

La prospettiva di realizzare un Centro di Permanenza per i Rimpatri a Castel Volturno riapre una discussione che va oltre la semplice gestione dei flussi migratori e tocca direttamente il modello di sviluppo del litorale domizio, un’area che, negli ultimi anni, ha cercato con difficoltà e.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Litorale domitio, blitz contro abusivismo demaniale: 80 immobili sequestrati a Castel VolturnoLa Procura di Santa Maria Capua Vetere e la Procura Generale di Napoli illustrano i risultati delle operazioni su Castel Volturno, Mondragone e Sessa... Lavoro nero in un 'beach club' del litorale domizioScoperti lavoratori in nero in un ‘beach club’ situato nel comprensorio dell'Ecoparco del Mediterraneo, i cosiddetti ‘Laghetti’, a Castel Volturno. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Centro rimpatri a Castelvolturno, Battaglia: Questo territorio non può diventare il luogo dove si spostano i problemi; Castel Volturno, gara da 43,3 milioni per Centro permanenza rimpatrio. Protestano chiesa, Fico e Pd; CASTEL VOLTURNO - Monsignor Lagnese tuona: l’apertura di un centro per i rimpatri è un’offesa al territorio; Centro per rimpatri dei migranti a Castel Volturno, la Regione boccia il Governo. Centro di Permanenza per i rimpatri a CASTEL VOLTURNO. Zinzi risponde alle polemiche sollevate dal Pd: Cpr a Castel Volturno è un investimento per il futuroCASTEL VOLTURNO – La Lega ha votato questo nuovo decreto sicurezza con convinzione per contrastare la criminalità minorile che è forte anche a Napoli e in Campania, per punire più severamente pusher, ... casertace.net Castel Volturno, gara da 43,3 milioni per Centro permanenza rimpatrio. Protestano chiesa, Fico e PdInvitalia, incaricata dal Ministero dell’Interno, ha avviato la procedura che comprende l’intero percorso tecnico, dalla progettazione preliminare fino alla ... napoli.repubblica.it In merito alla notizia della realizzazione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri a Castel Volturno (Caserta), i vescovi della Campania "si associano alle voci di quanti stanno in queste ore esprimendo le loro profonde preoccupazioni, e ribadiscono con forz - facebook.com facebook A proposito delle norme del dl Sicurezza in materia di rimpatri volontari, il quadro che emerge dopo l’emendamento approvato al Senato è composto da due distinte disposizioni, non solo da quella al centro dell’attenzione mediatica // di @carmelopalma publi x.com