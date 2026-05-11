Mastella rilancia il centro | Area moderata decisiva per vincere le Politiche

Il leader di un partito politico ha affermato che un'area moderata sarà determinante per le prossime elezioni politiche. Ha ricordato un accordo tra due figure politiche di rilievo e ha sottolineato l'importanza di questa alleanza nel contesto attuale. La sua dichiarazione è stata resa nota attraverso un comunicato stampa, in cui ha richiamato anche altri episodi storici di collaborazione tra esponenti politici dei decenni passati.

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“Il centro è indispensabile al campo largo e l’area moderata è la chiave di volta per vincere le elezioni politiche. Ma anche il Centro deve dare prova definitiva di maturità, senza frammentazioni e con forza rigenerante. Come fecero Arnaldo Forlani e Ciriaco De Mita, qui nelle Marche, a un’ora d’auto da San Benedetto, con il patto di San Ginesio per rafforzare il centro-sinistra e creare le premesse per una rigenerazione politica della Dc che poi fu condotta con intelligenza strategica e rispetto di tutte le componenti culturali”. Lo ha dichiarato Clemente Mastella nel corso della manifestazione elettorale della candidata sindaco alle amministrative di San Benedetto del Tronto, Maria Elisa D’Andrea.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Mastella rilancia il centro: “Area moderata decisiva per vincere le Politiche” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Udc, Terrana lancia un appello all'area moderata: "Costruiamo insieme un progetto credibile"Il coordinatore regionale dell'Udc in Sicilia, Decio Terrana, rivolge un appello a tutte le donne e gli uomini dell'area moderata, popolare,... Forza Italia, 41 nuovi amministratori in provincia di Salerno: "Partito attrattivo per area moderata"Il coordinatore regionale Martusciello: "Il lavoro straordinario che il vicesegretario provinciale con delega agli enti locali, l'onorevole Attilio... Argomenti più discussi: Pizza modello di campo largo coeso e vincente. Il Pd decida cosa fare in provincia; Dalle aree interne al futuro, Mastella ad Ariano al fianco di Grasso; Noi di Centro con Pizza, Serluca: Così rafforziamo la filiera con la Regione; Noi di centro pronto per il Comune ma rilancia il nodo Provincia. Mastella ad Ariano: «Campo largo al passo del gambero»Ad Ariano Irpino, nel pieno della campagna per le amministrative, Clemente Mastella sceglie toni netti e trasforma la presentazione della lista di Noi di Centro a sostegno di Carmine Grasso in un mess ... irpiniaoggi.it