Mastella | Al centro serve una nuova San Ginesio mille rivoli non reggerebbero

Il senatore ha dichiarato che il centro politico necessita di una nuova unità, sostenendo che una pluralità di iniziative rischierebbe di indebolire l’alleanza. Ha specificato che il ruolo del centro è fondamentale per rafforzare il fronte moderato e aumentare le possibilità di vittoria alle prossime elezioni politiche, sottolineando l’importanza di un’azione coordinata e di un’unica strategia condivisa.

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Tempo di lettura: 1 minuto “Il centro è indispensabile al campo largo e l’area moderata è la chiave di volta per vincere le elezioni politiche. Ma anche il Centro deve dare prova definitiva di maturità, senza frammentazioni e con forza rigenerante. Come fecero Arnaldo Forlani e Ciriaco De Mita, qui nelle Marche, a un’ora d’auto da San Benedetto, con il patto di San Ginesio per rafforzare il centro-sinistra e creare le premesse per una rigenerazione politica della Dc che poi fu condotta con intelligenza strategica e rispetto di tutte le componenti culturali”, lo ha detto il leader di NdC Clemente Mastella alla manifestazione elettorale della candidata sindaco alle amministrative di San Benedetto del Tronto Maria Elisa D’Andrea.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mastella: “Al centro, serve una nuova San Ginesio, mille rivoli non reggerebbero” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Quattro uomini e una "fuga" domestica: al Teatro San Paolo di Rivoli arriva "Scappati di casa"A quasi vent'anni dal suo primo debutto, torna in scena una delle commedie più argute e dissacranti sulla convivenza al maschile. Ictus a Rivoli: la nuova terapia salva una 73enne in pochi minutiUna donna di 73 anni ha superato un grave episodio neurologico presso l’ospedale di Rivoli grazie a una catena di interventi coordinati che ha...