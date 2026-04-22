Ictus a Rivoli | la nuova terapia salva una 73enne in pochi minuti

Una donna di 73 anni ha subito un ictus presso l’ospedale di Rivoli e, grazie a una serie di interventi tempestivi, è riuscita a ricevere una terapia che ha permesso di superare la fase critica in pochi minuti. L’intervento è stato possibile grazie alla collaborazione tra il personale sanitario e l’utilizzo di tecniche specializzate, dimostrando l’efficacia di un intervento rapido in casi di emergenza neurologica.

Una donna di 73 anni ha superato un grave episodio neurologico presso l’ospedale di Rivoli grazie a una catena di interventi coordinati che ha trasformato pochi minuti critici in una possibilità di guarigione. Il quadro clinico, caratterizzato da una perdita della parola e dall’incapacità di muovere la parte destra del corpo, ha richiesto l’attivazione immediata del protocollo per il codice rosso. Il sospetto di un ictus ha scatenato una risposta simultanea tra i vari reparti. Mentre la Neurologia veniva allertata, le procedure diagnostiche procedevano su binari paralleli: i campioni prelevati venivano inviati con urgenza al laboratorio, mentre in Radiologia si eseguiva la tomografia computerizzata dell’encefalo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ictus a Rivoli: la nuova terapia salva una 73enne in pochi minuti Notizie correlate Ictus: rivoluzione ad Avezzano, il nuovo farmaco salva vite in pochi minutiDue pazienti sono stati salvati con successo presso l’ospedale di Avezzano grazie all’impiego del farmaco Tenecteplase, che permette di intervenire... Rivoli, ciclista 73enne in rianimazione dopo scontro con camion Cidiu: indagini della Polizia Locale in corso.Un grave incidente stradale ha coinvolto un ciclista di 73 anni a Rivoli, in provincia di Torino, questo pomeriggio. Altri aggiornamenti Colpita da ictus, non riesce più a parlare: la corsa in ospedale salva una donna di 73 anniImprovvisa impossibilità di parlare e immobilità del lato destro del corpo. Così è arrivata, con il 118, una donna di 73 anni al dipartimento di emergenza e accettazione dell’ospedale di Rivoli. I suo ... torinotoday.it Ictus, intervento eccezionale salva la vita ad un paziente di 73 anni all’ospedale di RivoliUna storia di tempestività, organizzazione e integrazione tra servizi sanitari ha permesso di evitare una morte che pareva quasi certa ... torinoggi.it