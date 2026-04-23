Quattro uomini e una fuga domestica | al Teatro San Paolo di Rivoli arriva Scappati di casa

A quasi vent'anni dal suo primo debutto, torna in scena una delle commedie più argute e dissacranti sulla convivenza al maschile. Venerdì 8 e sabato 9 maggio 2026, il Teatro San Paolo di Rivoli ospita "Scappati di casa", un ritratto ironico e travolgente che mette a nudo fragilità, segreti e.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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