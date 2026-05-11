Masiello e l' arte di evitare il passato | contro il Bari non gioca mai al punto di dire basta col calcio
Il difensore, coinvolto in uno scandalo di scommesse che ha segnato la sua carriera, ha scelto di non giocare mai contro la squadra della sua città natale. Questa decisione si è ripetuta nel tempo, anche in occasioni recenti, portando a un addio al calcio che sembra essere ormai definitivo. La sua presenza in campo, quindi, si è fatta sempre più rara, lasciando spazio a un'eliminazione totale di ogni confronto con quella squadra.
Torniamo nei luoghi dove siamo stati felici, ma è tutti gli altri che vogliamo evitare. Per 15 anni Andrea Masiello si è tenuto lontano da Bari, una zona d’ombra della sua vita. Lì, nel 2011, il 15 maggio, segnò contro il Lecce il più grande autogol della sua esistenza. Valse la permanenza dei giallorossi in Serie A, mentre il Bari, la sua squadra, scivolava giù, retrocesso in un altro campionato. Fu un attimo, come succede con tutti gli sbagli: un tiro sbilenco, Masiello sulla traiettoria, il portiere Gillet che gli urlava “lascia, è fuori”, l’impatto con il pallone (volontario, secondo gli inquirenti), la palla in rete, e Masiello sdraiato sulla linea di porta.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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