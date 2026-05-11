Masiello e l' arte di evitare il passato | contro il Bari non gioca mai al punto di dire basta col calcio

Il difensore, coinvolto in uno scandalo di scommesse che ha segnato la sua carriera, ha scelto di non giocare mai contro la squadra della sua città natale. Questa decisione si è ripetuta nel tempo, anche in occasioni recenti, portando a un addio al calcio che sembra essere ormai definitivo. La sua presenza in campo, quindi, si è fatta sempre più rara, lasciando spazio a un'eliminazione totale di ogni confronto con quella squadra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui