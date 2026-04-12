Calcio serie C il Ravenna condanna il Pontedera alla retrocessione Al Grifo basta un punto per salvarsi
Nel campionato di serie C girone B, il Ravenna ha vinto 1-0 contro il Pontedera, che retrocede in Serie D. Con questa sconfitta, la squadra toscana non può più evitare la retrocessione. Al Grifo, invece, basta un punto per garantirsi la salvezza. La sfida tra Ravenna e Pontedera si è conclusa con la vittoria dei romagnoli, determinando la retrocessione dei toscani.
Il campionato di serie C girone B emette il verdetto: il Pontedera, sconfitto in casa 1-0 dal Ravenna, retrocede in D.A condannare gli uomini di Piero Braglia, la cui esperienza non è bastata per evitare la caduta nei dilettanti dopo quattordici stagioni consecutive nei professionisti, è un gol.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Calcio serie C, il Pontedera sconfitto 2-0 a Carpi: Grifo ancora più vicino alla salvezzaUna doppietta di Casarini affonda gli uomini di Braglia che ora vedono vicino il baratro.
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