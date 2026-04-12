Calcio serie C il Ravenna condanna il Pontedera alla retrocessione Al Grifo basta un punto per salvarsi

Nel campionato di serie C girone B, il Ravenna ha vinto 1-0 contro il Pontedera, che retrocede in Serie D. Con questa sconfitta, la squadra toscana non può più evitare la retrocessione. Al Grifo, invece, basta un punto per garantirsi la salvezza. La sfida tra Ravenna e Pontedera si è conclusa con la vittoria dei romagnoli, determinando la retrocessione dei toscani.