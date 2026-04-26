I molisani dell’ex dorico D’Adderio sono già salvi e non hanno nulla da chiedere al campionato Ma mai dire mai I laziali non possono fallire contro il Termoli Se le prime due vincono Teramo tagliato fuori

La penultima giornata del girone F si avvicina e le partite in programma potrebbero determinare l’esito della stagione. I molisani dell’ex dorico D’Adderio hanno già conquistato la salvezza e non hanno più obiettivi da raggiungere, mentre i laziali devono vincere contro il Termoli per mantenere vive le speranze di qualificazione. Se le prime due teste di serie vincono, il Teramo rischia di essere escluso dalla corsa.

La penultima giornata del girone F non è una domenica qualunque. Potrebbe essere quella decisiva per la vittoria finale del campionato. Con l’ Ancona impegnata a L’Aquila, le sue due antagoniste scendono in campo con un obiettivo preciso: da una parte l’ Ostiamare contro il Termoli già salvo, per i tre punti da conquistare in casa e salire a quota 79. Dall’altra il Teramo che attende la Recanatese al Bonolis, anche qui con la speranza di fare tre punti e nel contempo sperando nell’insperabile, cioè in un risultato del Termoli a Ostia, per non restare escluso dalla corsa al primo posto. Partita praticamente già scritta quella di Ostia, con il Termoli in posizione tranquilla, ampiamente al riparo da ogni preoccupazione di classifica, che gioca senza pressioni ma anche senza particolari ambizioni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I molisani dell’ex dorico D’Adderio sono già salvi e non hanno nulla da chiedere al campionato. Ma mai dire mai... I laziali non possono fallire contro il Termoli. Se le prime due vincono, Teramo tagliato fuori Notizie correlate Leggi anche: Avellino, Pd in cerca del candidato sindaco. Pizza: «Non sono il candidato, ma mai dire mai» “Mai dire mai”: Giofrè apre al ritorno ad Amici, ma c’è un problemaGiuseppe Giofrè ha conquistato nuovamente il cuore del pubblico ai Rainbow Awards di Roma, dove è stato accolto da un vero bagno di folla sul red...