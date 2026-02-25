Umberto Curi rilegge Edipo Re per la rassegna Fuoriserie del Goldoni

La rassegna dei Fuoriserie del Teatro Goldoni entra nel vivo con un appuntamento dedicato a “pensare a teatro”. Mercoledì 4 marzo, alle ore 19.00, il filosofo Umberto Curi arriva a Venezia per rileggere Sofocle in data unica con Edipo Re. Lo spettacolo è una produzione del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, con Umberto Curi e l’interprete Andrea Bellacicco, per la regia di Leonardo Tosini. Un testo immortale che, a distanza di oltre due millenni, continua a parlare al presente. Guidato dalla profonda conoscenza di Umberto Curi, il pubblico è accompagnato dentro le pieghe della tragedia greca classica, fino a coglierne la sorprendente attualità. Il filosofo compie un’operazione tutt’altro che scontata: far sì che i protagonisti della tragedia dialoghino con gli spettatori di oggi, toccando le loro vicende quotidiane e rivelando l’essenza più profonda dell’essere umano, quel tratto che ancora ci unisce agli uomini e alle donne della Grecia classica. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

