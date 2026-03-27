Maserati conferma l’impegno nel GT2 European Series 2026
Maserati ha annunciato la partecipazione alla GT2 European Series nel 2026, anno in cui si celebra il centenario della prima vittoria alla Targa Florio. La casa automobilistica conferma così il proprio coinvolgimento nel campionato europeo di gran turismo per l’anno prossimo. La notizia riguarda il rinnovo della presenza nel torneo, senza ulteriori dettagli sui modelli o sulle squadre coinvolte.
Nel segno della tradizione e con lo sguardo rivolto al futuro, Maserati rinnova anche per il 2026 il proprio impegno nel GT2 European Series Powered by Pirelli, confermando una presenza sempre più strutturata nel panorama delle competizioni GT. La Casa del Tridente consolida così un percorso iniziato negli ultimi anni e rafforza quella vocazione racing che rappresenta da sempre uno dei pilastri della sua identità. Una scelta dal valore ancora più simbolico in una stagione speciale: il 2026 segna infatti il centenario della prima vittoria in gara di una Maserati, quando la Tipo 26, guidata da Alfieri Maserati, trionfò nella propria classe alla Targa Florio del 1926. 🔗 Leggi su Laverita.info
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