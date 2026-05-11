Maschera d’Oro 2026 | 23 concorrenti al Teatro President

Il concorso canoro Maschera d’Oro 2026 si terrà martedì 12 maggio al Teatro President di Piacenza, con inizio alle ore 21. Sono 23 i concorrenti in gara, pronti a esibirsi davanti al pubblico e alla giuria. L’evento si svolgerà nella stessa location degli anni precedenti e rappresenta una delle principali manifestazioni del settore musicale locale.

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