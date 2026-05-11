Maschera d’Oro 2026 | 23 concorrenti al Teatro President
Il concorso canoro Maschera d’Oro 2026 si terrà martedì 12 maggio al Teatro President di Piacenza, con inizio alle ore 21. Sono 23 i concorrenti in gara, pronti a esibirsi davanti al pubblico e alla giuria. L’evento si svolgerà nella stessa location degli anni precedenti e rappresenta una delle principali manifestazioni del settore musicale locale.
Tutto è pronto per l’edizione 2026 del concorso canoro Maschera d’Oro che si terrà martedì 12 maggio al Teatro President di Piacenza con inizio alle ore 21.Anche quest’anno un folto numero di piacentini, gli iscritti al gong finale sono risultati 23, ha deciso di iscriversi al prestigioso.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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