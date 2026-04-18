Dal 10 ai 70 anni tutti sul palco | al President la 51esima edizione della Maschera d’oro

Dal 10 al 70 anni, persone di diverse età si preparano a salire sul palco per la 51esima edizione della Maschera d’Oro, il concorso canoro organizzato dalla Famiglia Piasinteina. Fino a lunedì 4 maggio, gli aspiranti cantanti, sia di Piacenza che provenienti da fuori, possono iscriversi all’edizione 2026 dell’evento. La manifestazione si svolge in città e coinvolge partecipanti di varie fasce di età.

Fino a lunedì 4 maggio gli aspiranti cantanti piacentini e non, potranno iscriversi all’edizione 2026 della Maschera D’Oro il popolare concorso canoro giunto alla sua cinquantunesima edizione organizzato dalla Famiglia Piasinteina.Il modulo per l’iscrizione e la modalità di partecipazione sono.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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