A Martinsicuro sono state consegnate 150 borracce e installata una nuova colonnina per la scuola media di Villa Rosa. L’obiettivo è promuovere pratiche più sostenibili tra gli studenti. L’acquisto delle borracce e della colonnina è stato finanziato con fondi provenienti da un contributo pubblico. La gestione dei rifiuti nella scuola di Villa Rosa subirà modifiche grazie a queste iniziative, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

? Punti chiave Come cambierà la gestione dei rifiuti nella scuola di Villa Rosa?. Chi ha finanziato concretamente l'acquisto delle borracce e della colonnina?. Perché la collaborazione con Plastic Free Abruzzo è stata decisiva?. Quale impatto avrà questo progetto sulle abitudini delle famiglie locali?.? In Breve Collaborazione tra Comune di Martinsicuro, Plastic Free Abruzzo e Very Mobile.. Marco Cappellacci e Luca Di Carlantonio coordinano l'iniziativa con la scuola.. Dirigente scolastica Barbara Rastelli supporta l'educazione ambientale presso l'Istituto Pertini.. Progetto mira a ridurre i rifiuti plastici nell'area di Villa Rosa.. A Villa Rosa, presso l’Istituto Comprensivo Pertini di Via Patini, sono state installate oggi una nuova colonnina erogatrice d’acqua e 150 borracce in acciaio per gli studenti della scuola media.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Martinsicuro: 150 borracce e una nuova colonnina per la scuola media

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Argomenti più discussi: Colonnina dell’acqua nella scuola media di Villa Rosa. Distribuite borracce in acciaio agli studenti; Villa Rosa, nuova fontana a scuola e borracce per gli studenti; Colonnina dell’acqua installata alla scuola media di Via Patini.