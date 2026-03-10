Martedì 10 marzo si è tenuta la prima campanella nella nuova scuola media Ungaretti di Spinea, un edificio del valore di oltre 9 milioni di euro. La scuola è stata finanziata principalmente con fondi provenienti dal Pnrr e rappresenta una nuova struttura per gli studenti della zona. La cerimonia ha segnato l’apertura ufficiale dell’istituto, che ora accoglie gli alunni nel nuovo stabile.

In occasione dell'ingresso ufficiale di studenti, insegnanti e personale scolastico, hanno portato i propri saluti il sindaco e l'assessora all'Istruzione Prima campanella, martedì 10 marzo, alla nuova scuola media Ungaretti di Spinea, opera del valore di oltre 9 milioni di euro, finanziata in larga parte con fondi Pnrr. Questa mattina erano presenti anche il sindaco, Franco Bevilacqua, e l'assessora all'Istruzione, Loredana Mainardi, per portare il proprio saluto a studenti, insegnanti e tutto il personale scolastico in occasione dell'ingresso ufficiale nel nuovo plesso. Primo cittadino e assessora si sono intrattenuti brevemente in alcune classi e durante l’intervallo con studenti e insegnanti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

