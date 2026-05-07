Erano complici di Matteo Messina Denaro | condanna per l' architetto e il tecnico radiologo vicini al boss

La Corte d'Appello di Palermo ha pronunciato una sentenza di condanna nei confronti di un architetto e di un tecnico radiologo considerati vicini a Matteo Messina Denaro, il superlatitante arrestato a gennaio e deceduto a settembre nel carcere dell'Aquila. La decisione ha comportato una riduzione di una delle due condanne già emesse per i due imputati, ritenuti complici del boss mafioso.

La Corte d'Appello di Palermo ha leggermente ridotto una delle due condanne inflitte ai fiancheggiatori del superlatitante Matteo Messina Denaro, catturato il 16 gennaio 2023 e morto il 25 settembre successivo nel carcere dell'Aquila. I giudici hanno portato la pena inflitta all'architetto.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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