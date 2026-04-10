Ambra Angiolini e Pico Cibelli sono una coppia la foto che ufficializza l'amore | Sei tanto bello

Ambra Angiolini e Pico Cibelli sono diventati ufficialmente una coppia. Dopo settimane di indiscrezioni e foto non autorizzate, l'attrice ha confermato la relazione attraverso una foto in cui si mostrano insieme, accompagnata dalla didascalia

Ambra Angiolini e Pico Cibelli sono ufficialmente una coppia. Dopo le foto 'rubate' e i gossip delle ultime settimane, l'attrice ha ufficializzato la storia d'amore con l'ad di Warner Music Itlaia. "Sei tanto bello", ha scritto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ambra Angiolini e Pico Cibelli non si nascondono più: bacio social e nuova foto di coppiaAmbra Angiolini e Pico Cibelli escono allo scoperto: tra foto, bacio social e commenti ironici la coppia mostra tutta la sua complicità. rumors.it

Ambra Angiolini pazza d’amore per Pico Cibelli: grandi sorrisi per la coppiaCi hanno preso gusto, e ormai è evidente: Ambra Angiolini e Pico Cibelli non hanno più alcuna intenzione di nascondersi. Dopo le prime paparazzate e gli indizi social, la loro relazione è diventata uf ... ultimenotizieflash.com

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