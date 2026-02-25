È morta a 42 anni Katherine la figlia dell’attore Martin Short | Devastata dalla perdita della madre adottiva non si era più ripresa

È morta la figlia di Martin Short. La 42enne Katherine si è tolta la vita con un colpo d’arma da fuoco. “Con profondo dolor e confermiamo la morte di Katherine Hartley Short”, è scritto in un comunicato ufficiale della famiglia dell’attore. “La famiglia Short è devastata da questa perdita, e chiede il rispetto della loro privacy. Katherine era amata da tutti e sarà ricordata per la luce e la gioia che ha portato nel mondo”. Katherine Elizabeth Short era la figlia più grande delle tre adottate da Martin Short e dalla moglie Nancy Dolman. La donna, laureata in psicologia all’Università di New York, lavorava nel mondo del volontariato a Los Angeles promuovendo iniziative sul tema delle malattie mentali. Secondo diverse fonti vicine alla famiglia Short, la vita di Katherine è stata devastata dalla perdita della madre adottiva nel 2010. Il 75enne comico canadese, divenuto celebre in televisione negli anni settanta e ottanta con la sua partecipazione al Saturday Night Live, poi al cinema assieme al sodale Steve Martin in I tre amigos, infine di recente nella serie Disney Only Murders in the Building, ha cancellato le prossime date in cartellone di uno spettacolo teatrale che sta portando in scena negli Stati Uniti proprio con Martin. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

