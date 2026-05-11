Martellate nel bus alla moglie la vita appesa a un filo Lui già arrestato ad aprile per averla picchiata

Da lanazione.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è ricoverata in ospedale a Terni dopo essere stata colpita ripetutamente con un martello al volto e al cranio mentre tornava dal lavoro nel primo pomeriggio di sabato. L'aggressore, che era già stato arrestato ad aprile per averla picchiata, è attualmente ricercato in tutta Italia. La donna lotta tra la vita e la morte, mentre le forze dell'ordine cercano di rintracciare l'uomo.

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Lei combatte per la vita in ospedale, a Terni. Lui è ricercato in tutta Italia perché quella vita ha cercato di strappargliela nel primo pomeriggio di sabato, mentre la donna tornava dal lavoro, colpendola a martellate al volto e al cranio. Questo è quanto ricostruito dai carabinieri che hanno “allargato“ le ricerche del 43enne, originario del Marocco, ora accusato di tentato femminicidio, a tutto il Paese. La donna, 44 anni, versa in condizioni disperate, nel reparto di Rianimazione del Santa Maria di Terni: nel tardo pomeriggio di sabato i medici l’hanno sottoposta a un delicato e lungo intervento chirurgico per tentare di ridurre i danni causati dalla brutale aggressione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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