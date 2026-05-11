Martellate alla moglie sul bus | spiegamento di forze tra cani molecolari elicotteri e boschi al setaccio

Nella zona di Santa Lucia a Stroncone si è svolta un’operazione di ricerca intensa dopo che una donna è stata colpita ripetutamente con un martello su un autobus di linea. La polizia ha dispiegato cani molecolari, elicotteri e si è concentrata tra boschi e aree circostanti nel tentativo di trovare l’autore dell’aggressione. La vicenda ha causato grande attenzione e mobilitato le forze dell’ordine nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

C’è un prima e un dopo nella drammatica vicenda della donna presa a martellate su un autobus di linea nella zona di Santa Lucia a Stroncone. Il prima riguarda il funzionamento del braccialetto elettronico che avrebbe dovuto metterla al riparo dagli “attacchi” del marito, che solo poco più di un.🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Martellate alla moglie sul bus, marocchino aveva il braccialetto elettronicoL’uomo – “un marito violento” secondo gli inquirenti – è fuggito subito dopo e ora è ricercato dai carabinieri. Orrore sul bus a Stroncone: marito aggredisce la moglie a martellate? Punti chiave Come ha fatto l'aggressore a liberarsi del braccialetto elettronico prima dell'attacco? Perché il controllo giudiziario non ha... Argomenti più discussi: Donna aggredita a martellate sul bus a Terni, si cerca il marito; Aggredita a martellate sul bus dal marito, lui aveva il braccialetto elettronico; Umbria, aggredita a martellate sul bus dall'ex marito; Terni, si toglie il braccialetto elettronico e aggredisce la moglie a martellate sul bus: la donna è grave. Martellate alla moglie sul bus, marocchino aveva il braccialetto elettronico x.com Sul bus con il biglietto timbrato l'uomo che ha aggredito la moglieHa timbrato regolarmente il proprio biglietto dopo essere salito a Terni e si è seduto negli ultimi posti, accanto a un finestrino, l'uomo ora ricercato per avere ferito gravemente la moglie colpendol ... ansa.it