Martellate alla moglie sul bus | spiegamento di forze tra cani molecolari elicotteri e boschi al setaccio

Da ternitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Santa Lucia a Stroncone si è svolta un’operazione di ricerca intensa dopo che una donna è stata colpita ripetutamente con un martello su un autobus di linea. La polizia ha dispiegato cani molecolari, elicotteri e si è concentrata tra boschi e aree circostanti nel tentativo di trovare l’autore dell’aggressione. La vicenda ha causato grande attenzione e mobilitato le forze dell’ordine nella zona.

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C’è un prima e un dopo nella drammatica vicenda della donna presa a martellate su un autobus di linea nella zona di Santa Lucia a Stroncone. Il prima riguarda il funzionamento del braccialetto elettronico che avrebbe dovuto metterla al riparo dagli “attacchi” del marito, che solo poco più di un.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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