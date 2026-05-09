Un grave episodio si è verificato a Stroncone, dove un uomo ha aggredito la moglie con un martello su un autobus. La donna è rimasta ferita durante l’attacco, che ha destato sconcerto tra i presenti. Successivamente, si è scoperto che l’uomo aveva rimosso il braccialetto elettronico che indossava prima di compiere l’aggressione. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’accaduto e sulle modalità con cui l’uomo ha potuto liberarsi del dispositivo di sorveglianza.

? Punti chiave Come ha fatto l'aggressore a liberarsi del braccialetto elettronico prima dell'attacco?. Perché il controllo giudiziario non ha impedito la violenza sul bus?. Dove si è nascosto l'uomo dopo aver aggredito la moglie?. Quali sono le attuali condizioni cliniche della donna in rianimazione?.? In Breve Vittima di 44 anni in rianimazione a Terni dopo l'elisoccorso.. Aggressore di 43 anni sotto codice rosso con braccialetto elettronico.. Indagini coordinate dal comandante Antonio De Rosa e dal procuratore Antonio Laronga.. Ricerca nazionale del fuggitivo nelle zone rurali di Santa Lucia.. Una donna di 44 anni di origini marocchine è finita in rianimazione a Terni dopo essere stata colpita a martellate dal marito su un autobus di linea a Stroncone, nel primo pomeriggio di questo sabato 9 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Orrore sul bus a Stroncone: marito aggredisce la moglie a martellate

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