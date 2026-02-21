Mestre thriller al M9 | segreti e minacce nel nuovo romanzo

Tullio Avoledo ha presentato il suo nuovo romanzo, “Ultimo valzer di una ragazza perbene”, al Museo M9 di Mestre, provocando grande interesse tra i visitatori. La trama si concentra su segreti nascosti e minacce misteriose che coinvolgono i personaggi, creando un’atmosfera di suspense. La serata ha visto anche l’intervento di altri scrittori e appassionati, che hanno discusso dei temi affrontati nel libro. La rassegna “Incontri in M9” prosegue con altri eventi culturali.

Avoledo Inaugura “Incontri in M9” con un Thriller Psicologico. Il Museo del ’900 di Mestre riapre le sue porte alla rassegna culturale “Incontri in M9” con lo scrittore Tullio Avoledo e il suo ultimo romanzo, “Ultimo valzer di una ragazza perbene”. L’appuntamento è fissato per sabato 21 febbraio alle ore 17:00 nella sala M9Lab, con ingresso fino a esaurimento posti. L’evento segna una ripartenza per la programmazione culturale del museo e promette un calendario ricco di appuntamenti dedicati alla letteratura contemporanea. Un Ritorno Atteso per la Cultura a Mestre. La ripresa di “Incontri in M9” rappresenta un momento significativo per la vivace scena culturale di Mestre.🔗 Leggi su Ameve.eu Elisabeth Moss e Kerry Washington nel labirinto dei segreti: il trailer di Imperfect Women svela il nuovo thriller Apple TVElisabeth Moss e Kerry Washington sono protagoniste del nuovo thriller di Apple TV, “Imperfect Women”. Con il suo ultimo romanzo, Tullio Avoledo inaugura la nuova edizione di "Incontri in M9"Tullio Avoledo ha pubblicato il suo nuovo romanzo, scatenando l'interesse tra i lettori. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Mestre. Banksy al museo M9, l'accusa del noto curatore: «Due opere in mostra sono dei falsi». Esposto a procura e carabinieriVENEZIA - Un esposto a procura e carabinieri contro la mostra di Banksy al museo M9 di Mestre. A firmarlo, come riporta Il Fatto Quotidiano, un noto curatore e ricercatore romano, Stefano Antonelli, ... ilgazzettino.it Banksy al museo M9 di Mestre: viaggio tra le sue opere e i più famosi graffiti VideoMESTRE - La street art entra nelle sale di M9 – Museo del ’900 con le opere di uno dei suoi interpreti più celebri: Banksy. È stata presentata oggi alla stampa la mostra Banksy. Painting Walls, ... ilgazzettino.it MESTRE (VE). MURATA LA PALAZZINA DEL ROGO, L’ESERCITO A CACCIA DI ABUSIVI Giro di vite contro le occupazioni abusive dopo il rogo alla palazzina Ater di Mestre. Vertice con il prefetto e controlli a tappeto con agenti e militari. Murate le porte del c - facebook.com facebook