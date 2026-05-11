Martedì con forte libeccio Da mercoledì maltempo con temporali

Martedì si prevede una giornata caratterizzata da venti molto forti provenienti da sud-ovest, con il libeccio che si farà sentire. A partire da mercoledì, si attende un peggioramento del tempo con l’arrivo di temporali e maltempo diffuso. I venti continueranno a rinforzarsi, provenendo da ovest e ruotando successivamente verso sud-ovest. Le condizioni meteo cambieranno sostanzialmente nel corso della settimana, portando con sé precipitazioni e venti intensi.

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MARTEDI CON FORTE #LIBECCIO. DA MERCOLEDI MALTEMPO CON TEMPORALI Rinforzo dei venti dai quadranti occidentali nella giornata di domani, da ponente con rotazione a libeccio. Raffiche fino a 70 kmh sul Barese, vento forte anche sul litorale ionico. da #Mercoledi arriva il maltempo con temporali sparsi e locali grandinate. Temperature in aumento con punte fino. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Martedì con forte libeccio. Da mercoledì maltempo con temporali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video METEO 11 Maggio: VENTI a 100 km/h e poi CROLLO TERMICO! Notizie correlate Maltempo in Toscana: sferza il Libeccio, scatta l’allerta gialla per vento forteFIRENZE – Un fronte di correnti gelide in discesa dal Nord Europa è pronto a investire la Toscana, portando con sé un rapido peggioramento delle... Maltempo in arrivo: nuovi temporali tra mercoledì e giovedìUn nuovo sistema di bassa pressione si sta formando sulla Tunisia, minacciando le zone centrali e meridionali della penisola con fenomeni... Argomenti più discussi: Meteo, allerta vento a Firenze e nel fiorentino: previste raffiche di Libeccio; Codice giallo a Firenze lunedì 11 maggio per rischio vento forte; Lunedì burrascoso sulla Toscana: soffrono di più le province settentrionali; Marche tra piogge e schiarite oggi e domani allerta garbino con raffiche da burrasca. Codice giallo per rischio mareggiate dalle ore 18 di oggi fino alle ore 12 di domani, martedì 12 maggioLivorno 11 maggio 2026 Codice giallo per rischio mareggiate dalle ore 18 di oggi fino alle ore 12 di domani, martedì 12 maggio ... livornopress.it