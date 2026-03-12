Treviso | studenti guidano anziani e bambini al Museo Bailo

A Treviso, nel Museo Bailo, quattro appuntamenti di marzo vedranno studenti dell’Istituto Fabio Besta impegnati come guide per bambini e anziani. Durante questi eventi, i ragazzi accompagneranno i visitatori più giovani e le persone anziane attraverso le esposizioni del museo, offrendo un’esperienza educativa e coinvolgente. L’iniziativa coinvolge studenti che si assumono il ruolo di guide per promuovere la cultura tra diverse fasce di età.

Quattro appuntamenti speciali si preparano a marzo nel Museo Bailo di Treviso, dove studenti dell’Istituto Fabio Besta assumono il ruolo di guide per bambini e anziani. Questa iniziativa, giunta alla terza edizione, trasforma lo spazio museale in un luogo di incontro intergenerazionale, coinvolgendo classi della scuola primaria De Amicis e utenti del centro diurno Villa Letizia. Il progetto, nato dalla collaborazione tra scuola, comune e ente museale, punta a sviluppare competenze professionali e sociali attraverso la pratica diretta. Il museo come laboratorio sociale. L’istituto tecnico professionale Fabio Besta ha avviato un percorso che ridefinisce il concetto stesso di visita culturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviso: studenti guidano anziani e bambini al Museo Bailo Articoli correlati Palermo, cena di beneficenza per un pulmino: studenti chef supportano anziani e bambini in difficoltà.Una cena di solidarietà, intitolata “Cuore a tavola”, si terrà domani sera al centro commerciale Forum di Palermo, a partire dalle ore 20. AI in classe: studenti universitari guidano i compagni nella creazione di chatbot al Marconi di Forlì.L'intelligenza artificiale ha ufficialmente varcato la soglia delle aule scolastiche del Marconi a Forlì, non come oggetto di studio teorico, ma come... Una raccolta di contenuti su Museo Bailo Studenti del Besta, anziani e bambini protagonisti al museo BailoA marzo quattro visite molto speciali. Gli studenti dell’Istituto Fabio Besta diventano guide e operatori culturali per un giorno, grazie ad un percorso ideato col museo ed il Comune di Treviso, che c ... trevisotoday.it 'L'Arte Accessibile a Tutti' al museo Bailo di TrevisoElimina barriere fisiche, sensoriali, cognitive, generazionali e culturali per trasformarsi in una fucina di sperimentazioni il progetto 'L'Arte Accessibile a Tutti', inaugurato il 3 dicembre in ... ansa.it