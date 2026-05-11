Marsiglia vittoria e sfogo | Rulli difende Beye e lancia la sfida al Rennes

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Le Havre nella 33ª giornata di Ligue 1, il portiere dell’Olympique Marsiglia ha parlato di settimane difficili, senza entrare nei dettagli. La squadra aveva già raggiunto il risultato minimo, mentre in campo Greenwood ha segnato il gol decisivo. Dopo la gara, Rulli ha difeso il compagno Beye e ha lanciato una sfida al Rennes, senza ulteriori commenti.

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