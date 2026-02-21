Beye perde la prima partita da allenatore del Marsiglia

Habib Beye ha perso la sua prima partita da allenatore del Marsiglia, con il risultato di 2-0 contro il Brest in casa. La partita si è giocata ieri sera e ha visto i padroni di casa dominare fin dall'inizio. Beye ha preso il posto di Roberto De Zerbi alla guida della squadra, ma non è riuscito a cambiare il corso del match. La squadra ora cerca di reagire alla sconfitta e di prepararsi per la prossima sfida.

2026-02-21 01:11:00 Breaking news: Il nuovo tecnico del Marsiglia Habib Beye ha subito una sconfitta per 2-0 in casa del Brest nella sua prima partita da quando ha sostituito Roberto De Zerbi in Ligue 1. I padroni di casa danno il tono in anticipo. Dopo un ambizioso tentativo dalla lunga distanza di Kamory Doumbia che ha messo alla prova Geronimo Rulli, il Brest è passato in vantaggio al 10?. Ludovic Ajorque si inserisce tra i difensori e si insacca nell'angolo in alto a sinistra, regalando ai padroni di casa un vantaggio iniziale. Il Marsiglia ha faticato a rispondere per gran parte della notte, Mason Greenwood ha tirato alto dalla distanza e ha visto un altro tiro bloccato.