Blaise Pavard sta attraversando un momento difficile al Marsiglia, secondo le ultime notizie. L’allenatore Beye ha dichiarato pubblicamente di voler continuare a credere nelle capacità del difensore, definendolo un giocatore straordinario. La squadra si prepara a sostenere Pavard nel suo percorso, mentre si attendono sviluppi sulle sue prestazioni future.

Inter News 24 Pavard in crisi al Marsiglia? Beye: «Giocatore straordinario! Voglio dargli fiducia.». Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il calciomercato internazionale continua a intrecciarsi con le vicende della Beneamata, portando alla ribalta situazioni delicate riguardanti i calciatori in uscita. Recentemente, l’attenzione si è spostata in Francia, dove il futuro di un importante difensore di proprietà della compagine meneghina sta facendo discutere gli addetti ai lavori. Le dichiarazioni di Habib Beye su Benjamin Pavard. In una recente conferenza stampa, come riportato da calciomercato.com (fonte), il tecnico del Marsiglia Habib Beye, l’ex difensore e oggi allenatore carismatico della formazione provenzale, ha parlato apertamente del momento di Benjamin Pavard. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pavard in crisi al Marsiglia? Beye: «Giocatore straordinario! Voglio dargli fiducia…»

Articoli correlati

Leggi anche: Pavard male al Marsiglia? Il difensore nel mirino delle critiche in Francia

Pavard addio al Marsiglia a fine stagione? Destino segnato per il difensore dell’InterPavard addio al Marsiglia a fine stagione? Destino segnato per il difensore dell’Inter Calciomercato Como, il ds Ludi: «Volevamo prenderlo a titolo...