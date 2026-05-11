Marquez doppio intervento risolutivo | il pilota sorride in ospedale

Dopo l’incidente avvenuto in Indonesia, il pilota è stato sottoposto a due interventi chirurgici. La prima operazione ha riguardato la riparazione di una vite inserita nella spalla, che aveva provocato irritazione al nervo. Le analisi mediche successive hanno evidenziato come questa vite fosse la causa dei problemi nervosi. Attualmente, il pilota si trova in ospedale, dove sorride mentre si riprende.

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? Punti chiave Perché la vite nella spalla ha causato problemi al nervo?. Cosa ha scoperto l'analisi medica dopo l'incidente in Indonesia?. Come influirà questo doppio intervento sulla stagione con la Ducati?. Quando potrà Marquez tornare ufficialmente a gareggiare in pista?.? In Breve Vite spostata di un millimetro causa pressione sul nervo radiale a Madrid. Problema alla spalla risalente all'incidente di Jerez del 2020. Rientro previsto tra Ungheria e Ceca nel mese di giugno. Assistenza prestata dalla compagna Gemma Pinto presso l'Ospedale Ruber Internacional. Marc Marquez ha affrontato con successo un doppio intervento chirurgico presso l’Ospedale Ruber Internacional di Madrid, dopo aver subito una frattura al quinto metatarso del piede durante la gara Sprint al GP di Le Mans.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marquez, doppio intervento risolutivo: il pilota sorride in ospedale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Indennità di Pronto soccorso, intervento della Regione non risolutivo"Nel dibattito aperto in questi giorni sull’indennità di Pronto Soccorso e sull’intervento economico da parte della Regione Emilia-Romagna emerge un... Leggi anche: Doppio intervento alle valvole del cuore, salvata ultraottantenne all'ospedale Cervello