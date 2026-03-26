Un intervento di riparazione delle valvole cardiache è stato realizzato su un’ottantenne presso l’ospedale Cervello. L’operazione, condotta dall’équipe di Cardiologia e Laboratorio di Emodinamica, ha interessato le valvole tricuspide e mitrale, entrambe affette da insufficienza. La paziente è stata sottoposta a un intervento percutaneo, e l’equipe è diretta da un medico specializzato nel settore.

La delicata operazione eseguita in due tempi a distanza di due mesi. La paziente sta bene ed è stata dimessa. Il direttore generale Alessandro Mazzara: "Determinante l’impiego di tecniche innovative" L’intervento è stato condotto in due tempi, a distanza di circa due mesi, in considerazione della complessità del quadro clinico e delle condizioni generali della paziente più volte ricoverata per manifestazioni di scompenso cardiaco avanzato e ultimamente refrattaria alla terapia farmacologica. Entrambe le procedure si sono svolte presso il Laboratorio di Emodinamica e sono state portate a termine con successo dall’équipe dei cardiologi interventisti composta da Elio Pieri, Pietro Pieri, Giuseppe Inga, Domenico Nobile. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Doppio intervento alle valvole del cuore, salvata ultraottantenne all'ospedale Cervello

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