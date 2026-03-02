Indennità di Pronto soccorso intervento della Regione non risolutivo

In questi giorni si discute sull’indennità di Pronto Soccorso e sui finanziamenti della Regione Emilia-Romagna, che finora non hanno portato a risultati concreti. La FP CGIL aveva già evidenziato la debolezza del nuovo CCNL 2022–2024 del settore sanitario, sottolineando che le misure adottate non sono sufficienti a risolvere le criticità esistenti. La questione rimane al centro del dibattito pubblico senza ulteriori sviluppi immediati.

Nel dibattito aperto in questi giorni sull'indennità di Pronto Soccorso e sull'intervento economico da parte della Regione Emilia-Romagna emerge un elemento politico che non può essere ignorato: la FP CGIL aveva già denunciato la debolezza e l'inadeguatezza del CCNL 2022–2024 del Comparto Sanità, decidendo di non firmarlo. La FP CGIL Parma aveva definito quel contratto "vergognoso" ben prima che esplodesse il caso delle risorse insufficienti per le indennità di Pronto Soccorso, denunciando il mancato riconoscimento dell'impegno, delle competenze e delle responsabilità del personale sanitario, soprattutto dopo la pandemia. «Il tempo sembra aver dato ragione a quelle critiche», afferma Alfredo Vettone, funzionario con delega alle politiche sanitarie.