Dopo 16 anni, l’attrice torna sul set della serie televisiva in cui aveva interpretato un ruolo principale. Le immagini condivise online mostrano il suo ritorno sul luogo di ripresa, suscitando entusiasmo tra i fan. La scena è stata catturata e diffusa sui social, attirando l’attenzione di molti utenti. La ripresa delle riprese ha avuto luogo nello studio televisivo originale della produzione.

A volte, tornare indietro nel tempo non richiede una macchina fantascientifica: basta varcare la porta di uno studio televisivo dove tutto è iniziato. Victoria Justice, l’attrice che ha conquistato milioni di adolescenti nei panni di Tori Vega, ha recentemente fatto visita al Nick on Sunset, lo storico soundstage dove venne girata Victorious, la serie Nickelodeon che l’ha lanciata verso la fama tra il 2010 e il 2013. Il ritorno non è stato un semplice tour nostalgico. L’attrice, oggi 33enne, ha condiviso sui social un video emozionante che la ritrae mentre balla sulle note di Make It Shine, la sigla iconica dello show che ancora oggi rimane impressa nella memoria di chi è cresciuto con quella generazione di telefilm. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Victoria Justice torna sul set di Victorious dopo 16 anni: le immagini virali commuovono il web

Articoli correlati

Social vietati ai minori di 16 anni, la Gran Bretagna accelera e scatena il putiferio sul webUn ultimo clic e un ultimo scroll, poi nel Regno Unito calerà il sipario sul controverso rapporto tra minori e social network.

Edoardo Leo: «Fino ai 40 anni non mi sentivo realizzato: le cose belle sono arrivate dopo anche se oggi temo di essere sovraesposto. A 53 anni i miei figli mi commuovono: piangere è una cosa da maschio»Quando chiedo a Edoardo Leo se a questo punto della sua carriera pensa di essere stato capito dal pubblico, la sua bocca si spande in un sorriso:...