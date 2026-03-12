Fantoccio di Trump dato alle fiamme a Milano | le immagini del corteo che ha bloccato la città spopolano sul web

A Milano, durante una manifestazione organizzata dai sindacati di base e dall’associazione Non una di meno, oltre mille persone hanno percorso il centro città in una giornata di sciopero. Tra le attività svolte, si è visto un fantoccio di Trump dato alle fiamme, mentre le immagini del corteo sono diventate virali sui social media. La protesta ha coinvolto studenti, attivisti e manifestanti.

Una domenica di marzo che Milano difficilmente dimenticherà. Oltre mille persone tra studenti, attivisti e manifestanti hanno attraversato il centro città in occasione della giornata nazionale di sciopero indetta dai sindacati di base e dall’associazione trans-femminista Non una di meno. Il corteo, partito intorno alle 10 da largo Cairoli, ha attraversato le vie del centro paralizzando il traffico tra la stazione Centrale e Porta Nuova, fino a raggiungere piazza Oberdan nel primo pomeriggio. L’immagine che ha caratterizzato la manifestazione è stata senza dubbio quella del grande fantoccio raffigurante Donald Trump dato alle fiamme. L’episodio è avvenuto in via Turati, proprio davanti al consolato americano, tra cori e slogan contro il presidente statunitense. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Fantoccio di Trump dato alle fiamme a Milano: le immagini del corteo che ha bloccato la città spopolano sul web Articoli correlati Bruciato un fantoccio di Trump al corteo per lo sciopero a MilanoUn manichino con le fattezze di Donald Trump è stato dato alle fiamme durante il corteo organizzato a Milano in occasione dello sciopero... Leggi anche: Milano, fantoccio di Trump bruciato durante il corteo per lo sciopero transfemminista Contenuti utili per approfondire Fantoccio di Trump dato alle fiamme a... Temi più discussi: Corteo transfemminista a Milano: bruciato fantoccio di Trump vicino a consolato Usa; Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video; Milano, il fantoccio di Trump dato alle fiamme durante il corteo; Bruciato un fantoccio di Trump al corteo studentesco e transfemminista. Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - VideoMomenti di tensione durante il corteo studentesco per l’8 marzo a Milano. Al passaggio dei manifestanti in via Turati, nei pressi del consolato degli Stati Uniti, è stato dato alle fiamme un grande fa ... adnkronos.com Sciopero e cortei a Milano, studenti in piazza. Bruciato anche un fantoccio di TrumpLa manifestazione di studenti, lavoratori e Non Una Di Meno sulla questione del lavoro femminile, contro la legge sulla violenza sessuale e la frammentazione del mercato del lavoro. 24 ore di astensio ... rainews.it Milano, fantoccio di Trump bruciato durante il corteo studentesco: polemiche su toni e simboli della protesta. Milano – Una manifestazione studentesca organizzata nella mattinata di lunedì 9 marzo nel centro di Milano ha acceso un acceso dibattito pubblico d facebook Bruciato un fantoccio di Trump al corteo per lo sciopero a Milano. L'episodio in via Turati, vicino al consolato americano #ANSA x.com