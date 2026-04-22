Il repertorio soul di Mario Biondi torna a fare tappa in Romagna con un concerto di grandi melodie jazz
Il cantante italiano Mario Biondi torna in Romagna per un concerto dedicato alle sue melodie jazz e soul. Quest’anno celebra vent’anni di carriera, iniziata con il successo del singolo “This is What You Are”, incluso nell’album “Handful of Soul”. La sua voce riconoscibile da anni porta sul palco grandi brani di musica soul e jazz, attirando un pubblico appassionato e fedele.
Quest’anno Mario Biondi, una delle voci italiane più riconoscibili del panorama soul-jazz, festeggia un traguardo straordinario: 20 anni di una carriera cominciata con l’esplosione del singolo “This is What You Are”, contenuto in “Handful of Soul”.Per celebrare il ventennale, da maggio Mario.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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