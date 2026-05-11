Mario Biondi su Sal Da Vinci all' Eurovision | Nel mondo piace la visione dell' Italia tutta pizza e mandolino
Mario Biondi ha commentato al Messaggero la partecipazione di Sal Da Vinci all’Eurovision, in programma dal 12 al 16 maggio, con il brano “Per sempre sì”, vincitore del festival di Sanremo 2026. Biondi ha detto che la presenza di Da Vinci rappresenta una versione più classica della musica italiana, e ha aggiunto che nel mondo si ha spesso l’idea dell’Italia come terra di pizza e mandolino.
Mario Biondi ha commentato al Messaggero così la presenza di Sal Da Vinci all'Eurovision, in programma dal 12 al 16 maggio, con il brano “Per sempre sì”, che lo ha visto trionfare al festival di Sanremo 2026: “Sicuramente ci rappresenterà in una veste più classica. Probabilmente è ciò che molti.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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