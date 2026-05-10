Sal Da Vinci Mario Biondi | Tutto pizza e mandolino Quindi

Sal Da Vinci sarà il rappresentante italiano all’Eurovision, mentre Mario Biondi ha rilasciato un commento sulla scena musicale italiana, dicendo “Tutto pizza e mandolino. Quindi...”. La scelta di Sal Da Vinci ha attirato l’attenzione, considerando la percezione dell’Italia all’estero. Biondi, noto cantante, ha espresso alcune considerazioni sulla cultura musicale del paese, senza entrare in dettagli specifici. La partecipazione di Da Vinci all’evento si inserisce in un contesto di rappresentanza culturale.

Sal Da Vinci all'Eurovision rappresenterà quell'immagine dell'Italia che all'estero continua a esercitare grande fascino, per quanto stereotipica Ne è convinto Mario Biondi, una delle voci italiane più apprezzate a livello internazionale, che in un'intervista rilasciata a Il Messaggero ha commentato la partecipazione del cantante napoletano alla manifestazione musicale in programma dal 12 al 16 maggio. Secondo Biondi, la presenza di Sal Da Vinci sul palco europeo si inserisce in un immaginario ben preciso legato al nostro Paese. "Sal Da Vinci all'Eurovision? Sicuramente ci rappresenterà in una veste più classica. Probabilmente è ciò che.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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