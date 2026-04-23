Mario Biondi in concerto a Napoli

Quest’anno, l’artista italiano Mario Biondi celebra vent’anni di carriera internazionale, iniziata con il successo del singolo “This is What You Are” presente nel suo album “Handful of Soul”. Recentemente, ha tenuto un concerto a Napoli, attirando un pubblico vario e appassionato. La sua voce calda e riconoscibile nel genere soul-jazz continua a essere protagonista di eventi musicali di rilievo.

Quest’anno Mario Biondi, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggia un traguardo straordinario: 20 anni di una carriera internazionale cominciata con l’esplosione del singolo “This is What You Are”, contenuto in “Handful of Soul”.Da maggio Mario Biondi sarà in tour nei.🔗 Leggi su Napolitoday.it Nocera Inferiore, Mario Biondi in concerto a Capodanno Notizie correlate Leggi anche: Mario Biondi, 20 anni di carriera: il concerto a San Giusto Mario Biondi festeggia 20 anni di carriera con un tour nei teatri: a Palermo concerto al GoldenQuest’anno Mario Biondi, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggia un traguardo straordinario: 20 anni di una carriera... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Mario Biondi in concerto; Sarà Mario Biondi il protagonista del primo concerto al tramonto di Musicastelle; Mario Biondi presenta Prova d’autore, il suo primo album in italiano; This is what you are. Mario Biondi in concerto a Crema per la data zero del tour mondiale. Mario Biondi in concerto - Tour Teatrale 2026Venerdì 8 e sabato 9 maggio 2026 alle ore 21.00 il Teatro degli Arcimboldi di Milano (viale dell'Innovazione 20) ospita una doppia data del nuovo tour teatrale di Mario Biondi, che presenta il suo nuo ... mentelocale.it Mario Biondi in concerto: data zero del nuovo tour 2026Domenica 3 maggio 2026 alle ore 21.00 il Teatro San Domenico di Crema (Cremona), in piazza Trento e Trieste 6, ospita la data zero del nuovo tour teatrale di Mario Biondi, che presenta il suo nuovo ... mentelocale.it bitconcerti. . Mario Biondi Mercoledì 13 Maggio ore 20:45 Teatro Verdi Firenze ACQUISTA su TicketOne - facebook.com facebook C'è una bella sinergia tra Mario Biondi e @GeppiC @SplendiCornice #splendidacornice x.com