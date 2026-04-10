Mario Biondi Live al Teatro Team di Bari

Al Teatro Team di Bari si è tenuto il concerto di Mario Biondi, cantante noto per la sua voce calda e profonda nel genere soul-jazz. Quest’anno, l’artista ha celebrato i vent’anni di carriera, iniziata con il successo del singolo “This is What You Are”, incluso nell’album “Handful of Soul”. La serata ha visto una performance ricca di brani che hanno segnato due decenni di attività musicale.

Quest’anno MARIO BIONDI, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggia un traguardo straordinario: 20 anni di una carriera internazionale cominciata con l’esplosione del singolo “This is What You Are”, contenuto in “Handful of Soul”.Da quel 2006, la carriera del crooner non. 🔗 Leggi su Baritoday.it Sanremo 2026, l’abito di Mario Biondi ospite (serata cover) al Festival: look e stilistaQual è l’abito di Mario Biondi, ospite stasera nel corso della quarta serata (quella dedicata alle cover) del Festival di Sanremo 2026? Per la... Mario Biondi festeggia 20 anni di carriera con un tour nei teatri: a Palermo concerto al GoldenQuest’anno Mario Biondi, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggia un traguardo straordinario: 20 anni di una carriera... Temi più discussi: Mario Biondi live a Catania e Palermo: le date; Mario Biondi presenta il suo nuovo album: È pregno dell'energia dei miei figli; Mario Biondi, vent’anni dopo: 'Prova d’autore' è il primo disco interamente in italiano; Intervista – MARIO BIONDI: sono cresciuto nei teatri e lì sto bene. Mario Biondi Live il 16 maggio al Teatro Team di BariBARI - Quest’anno Mario Biondi, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggia un traguardo straordinario: 20 anni di una carriera internazionale cominciata con l’esplosione del s ... giornaledipuglia.com Mario Biondi svela il rifiuto di Carlo Conti al brano di SanremoMario Biondi presenta Prova d’autore, primo album interamente in italiano Il cantante e crooner catanese Mario Biondi pubblica il 10 aprile il suo p ... assodigitale.it 21 maggio al Teatro Metropolitan di #Catania - 24 novembre al Teatro Golden di #Palermo https://www.freepressonline.it/2026/04/09/mario-biondi-live-a-catania-e-palermo-le-date/ #MarioBiondi - facebook.com facebook