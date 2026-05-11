Marina di Ravenna | trovato uomo morto in un cortile dopo un tonfo

Un uomo è stato trovato senza vita in un cortile di Marina di Ravenna, vicino a un cantiere. Secondo le prime informazioni, il corpo è stato scoperto dopo un forte tonfo. La vittima si trovava tra i ponteggi del cantiere di viale Nazioni. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto per chiarire cosa abbia portato al decesso. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle cause dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi era l'uomo trovato senza vita nel cortile di viale Nazioni?. Come è successo il tragico evento tra i ponteggi del cantiere?. Perché i carabinieri ipotizzano un gesto volontario della vittima?. Quali responsabilità emergeranno dalla gestione della sicurezza nell'edificio?.? In Breve Uomo di circa 50 anni trovato in viale delle Nazioni.. Passante con cane avverte tonfo in cortile di edificio di cinque piani.. Intervento immediato di 118 con ambulanza e unità di elisoccorso.. Carabinieri di Ravenna indagano sul possibile gesto volontario dell'uomo.. Questa mattina, 11 maggio 2026, il corpo senza vita di un uomo di circa 50 anni è stato rinvenuto nel cortile interno di un edificio in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marina di Ravenna: trovato uomo morto in un cortile dopo un tonfo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trovato cadavere in un cortile interno a Marina di Ravenna: le indagini dei carabinieriMarina di Ravenna, 11 maggio 2026 – Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto questa mattina a Marina di Ravenna, in viale delle Nazioni, nel... Uomo trovato morto in un rudere di via Ravenna, sul posto i carabinieri [FOTO]Un uomo è stato trovato senza vita all’interno di un edificio abbandonato nel centro di Pescara. Argomenti più discussi: Marina di Ravenna, un uomo trovato morto nei pressi di un cantiere; Drammatico ritrovamento in mattinata: uomo morto nel cantiere del condominio; Trovato morto a terra, vicino a un cantiere: aveva 54 anni, lavorava al porto e abitava a Marina di Ravenna; Trovato morto sotto un ponteggio a Marina di Ravenna: mistero su una caduta nel cantiere. Mosaico romano con vita marina e reti da pesca nel Museo Bardo di Tunisi, Tunisia reddit Trovato morto sotto un ponteggio a Marina di Ravenna: mistero su una caduta nel cantiereDrammatico ritrovamento nella prima mattinata di oggi a Marina di Ravenna. Un uomo è stato trovato senza vita sotto l’impalcatura di un cantiere edile in viale delle Nazioni 113, nel centro della loca ... ravennawebtv.it