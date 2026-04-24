Uomo trovato morto in un rudere di via Ravenna sul posto i carabinieri FOTO

Un uomo è stato trovato senza vita in un edificio abbandonato nel centro di Pescara. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Le prime fonti indicano che si tratterebbe di un senzatetto di cui si erano perse le tracce nelle ultime ore. La salma è stata sottoposta alle procedure di rito, mentre le forze dell’ordine cercano di chiarire le cause del decesso.

Un uomo è stato trovato senza vita all’interno di un edificio abbandonato nel centro di Pescara. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un senzatetto di cui si erano perse le tracce.Il corpo, rinvenuto in un rudere di via Ravenna utilizzato come riparo di fortuna, si troverebbe in.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Uomo trovato morto nel bosco a Montano Lucino: sul posto carabinieri e vigili del fuoco Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Uomo trovato morto in strada a Ravenna, presenta ferita al collo; Padova, 48enne ucciso a coltellate e trovato morto in strada; Padova, uomo morto in strada per ferite da accoltellamento. La vittima è un 48enne italiano; Terracina: uomo trovato morto in casa, indagini in corso. Marco Cossi trovato morto a Padova, 48enne ucciso a coltellate in strada: si indaga per omicidioIpotesi omicidio dopo che a Padova un 48enne è stato trovato morto con ferite di arma da taglio: l'allarme è arrivato da alcuni passanti ... virgilio.it Omicidio a Padova, uomo morto in strada per ferite da accoltellamento: indagini in corsoUn uomo è morto per le lesioni provocate dalle ferite di arma da taglio a Padova. La vittima è un 48enne italiano residente nel Padovano. La polizia è intervenuta poco prima di mezzanotte, dopo una ch ... tg24.sky.it TRAGEDIA IN VIA PORTO A SALERNO, UOMO TROVATO SENZA VITA IN STRADA -Pomeriggio segnato dal dolore a Salerno, dove in via Porto un uomo è stato trovato senza vita sull’asfalto nei pressi di un edificio. Una scena che ha sconvolto passanti, re - facebook.com facebook #Lentini, un uomo trovato morto nella sua abitazione. Indagini dei @_Carabinieri_ x.com