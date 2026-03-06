Riforma Arbitri possibile svolta storica per la Serie A! Il piano di riforma della FIGC | si va verso il professionismo

La FIGC ha presentato un piano di riforma degli arbitri che potrebbe portare a una svolta importante per la Serie A. La proposta prevede l’introduzione di nuovi ruoli e la possibilità di rendere gli arbitri professionisti. Questa iniziativa mira a modificare l’attuale sistema, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle decisioni durante le partite di massimo livello.

Riforma Arbitri, svolta storica in Serie A: verso il professionismo dopo il caso Rocchi. I costi, il ruolo della Lega e il tramonto dell'AIA

Svolta storica per gli arbitri in Serie A: verso il professionismo dopo il caso Rocchi

Riforma Arbitri, i direttori di gara sono sempre più vicini a diventare professionisti. Il piano di Gravina è pronto ad ottenere il via libera

Riforma Arbitri: si va verso il professionismo dopo il caso Rocchi. I costi, il ruolo della Lega e cosa succederà all'AIA

