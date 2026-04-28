Una storica libreria francese sta affrontando una grave crisi che potrebbe portare alla sua liquidazione. La difficile situazione economica ha coinvolto anche il settore dell’usato, determinando una svolta nelle strategie dell’azienda. La libreria, nota per la sua lunga tradizione, si trova ora a dover fare i conti con problemi finanziari che rischiano di mettere fine a decenni di attività. La vicenda sta attirando l’attenzione del pubblico e delle istituzioni del settore culturale.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Crisi per Gibert, storica libreria...🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Crisi per Gibert, storica libreria francese: verso la liquidazione e la svolta sull’usato

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