Marin Alsop la bacchetta prima osteggiata poi osannata
Nel 2005, Marin Alsop aveva 49 anni ed era nata a New York. Con capelli corti e chiari, il suo volto dai tratti marcati riflette energia e un sorriso solare. Nel corso degli anni, è passata dall’essere osteggiata all’essere riconosciuta come una delle figure più influenti nel mondo della musica. La sua carriera si è sviluppata attraverso vari ruoli, diventando una protagonista nel panorama musicale internazionale.
Marin Alsop nel 2005 è una signora di 49 anni. E’ nata a New York. Capelli corti, chiari, tagliati senza concessioni alla forma, il volto dai tratti marcati esprime energia senza impedirle un sorriso solare. Il 18 luglio 2005 diventa “la prima donna direttore d’orchestra nella storia ad assumere la direzione artistica stabile di un ensemble di livello mondiale” scrive il Washington Post: “nonostante la diffusa opposizione dei musicisti” (circa il 90%). Alla Joseph Meyerhoff Symphony Hall, al 1212 Cathedral Street, a Baltimora, l’orchestra sta provando con il direttore ospite Hugh Wolff. Al termine, il loro presidente James Glicker insieme a Decatur H.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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