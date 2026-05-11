Marin Alsop la bacchetta prima osteggiata poi osannata

Nel 2005, Marin Alsop aveva 49 anni ed era nata a New York. Con capelli corti e chiari, il suo volto dai tratti marcati riflette energia e un sorriso solare. Nel corso degli anni, è passata dall’essere osteggiata all’essere riconosciuta come una delle figure più influenti nel mondo della musica. La sua carriera si è sviluppata attraverso vari ruoli, diventando una protagonista nel panorama musicale internazionale.

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